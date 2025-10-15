“Teve flores e anel”: fãs especulam pedido de namoro entre Ana Castela e Zé Felipe

Publicada em 15/10/2025 às 16h19
Ana Castela e Zé Felipe voltaram a movimentar as redes sociais após fãs notarem um detalhe curioso em fotos recentes do casal. Depois de vazarem imagens do primeiro beijo público, que será exibido no próximo domingo, internautas perceberam que ambos estão usando anéis parecidos.
O cantor, de 27 anos, foi visto com o acessório durante um treino. Já Ana Castela, de 21, apareceu em um vídeo publicado na noite de terça-feira (14) exibindo uma joia semelhante.
A coincidência despertou especulações sobre um possível pedido de namoro. “Teve pedido de namoro, sim, flores e anel, em uma das suítes em um hotel caríssimo de São Paulo”, escreveu um seguidor em tom de entusiasmo.
Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o suposto gesto romântico.
