FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

TCE cobra explicações de Garçon após Prefeitura de Candeias pagar mais de R$ 115 mil em rescisão a servidora demitida e reintegrada

Relatoria fixa prazo de 90 dias e prevê Tomada de Contas Especial se não houver recomposição; denúncia aponta acúmulo ilegal de cargos e desvio de função desde 2011