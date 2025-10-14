ENTREVISTA

Suspeito de rachadinha, Tezzari vê “contaminação política” em operação e afirma que ação “pode ser para pegar” seu celular

Em entrevista ao Resenha Política, parlamentar da capital diz que suspeita nasceu de denúncia de ex-aliado, contesta versão de “funcionário fantasma” e afirma que dinheiro “só sai de sua conta”