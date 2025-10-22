Silvia Cristina solicita ao Dnit construção de viaduto no acesso ao Bairro Novo e à Estrada dos Periquitos

Publicada em 22/10/2025 às 13h30
A deputada federal Sílvia Cristina levou ao diretor-geral do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte), Fabrício Galvão, durante reunião em Brasília nesta terça-feira (21), a solicitação de construção de um viaduto na BR-364, permitindo o acesso à Estrada dos Periquitos e à rua Jardins, na entrada do Bairro Novo.
“Foi uma reunião bastante proveitosa, com o diretor do Dnit se comprometendo que irá determinar a realização de um estudo de viabilidade, assim que possível, para avaliar a construção do viaduto que interligaria a BR-364 ao Bairro Novo e também à Estrada dos Periquitos, que liga aos bairros Ronaldo Aragão, Ulysses Guimarães e outros da zona Leste da capital”, explicou a deputada.
O pedido para a implantação do viaduto foi apresentado à deputada pelo vereador de Porto Velho, Nilton Souza, que inclusive participou, de forma remota, da reunião da parlamentar com o chefe do Dnit nacional, dando mais detalhes acerca da necessidade do projeto.
