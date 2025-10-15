Sílvia Cristina alerta em palestras do Outubro Rosa que procura pela prevenção do câncer de mama ainda é baixa

Publicada em 15/10/2025 às 13h40
Realizando uma série de atividades alusivas ao Outubro Rosa, como foram de conscientizar acerca da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, a deputada federal Sílvia Cristina tem alertado para um dado preocupante: apenas cerca de 10% das mulheres em Rondônia se previnem contra a doença.
“Infelizmente, mesmo disponibilizando serviços de mamografia nas duas unidades móveis (carretas), nos Centros de Prevenção e Diagnósticos em Ji-Paraná e em Vilhena, e na capital no Hospital de Amor, atingimos apenas cerca de 10% das mulheres. Por isso, estamos com essa ação ao longo do Outubro Rosa, mas reforçando que o cuidado deve ocorrer ao longo do ano todo”, afirmou a deputada.
Sílvia Cristina tem realizado palestras e reforçado a necessidade dos cuidados com a saúde. Ela aproveita para informar que, no Hospital de Amor na capital, há dois mamógrafos que estão disponíveis para mulheres dos 40 aos 74 anos realizarem os exames. Muitas pessoas desconhecem esse serviço e pensam que a unidade é apenas para tratamento.
“Não precisa de encaminhamento ou de agendamento. É atendimento no balcão, com os documentos pessoais, comprovante de endereço e o cartão do SUS. No período da tarde é ainda mais tranqüilo e conclamo às mulheres a se cuidar, pois não adianta ter os equipamentos e eles ficarem parados. Nos Centros de Ji-Paraná e Vilhena o processo é semelhante”, acrescentou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!