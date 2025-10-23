Saiba quem é o ator de novela mexicana que vive em situação de rua

Publicada em 23/10/2025 às 11h33
Um rosto conhecido por quem é fã de novela mexicana está enfrentando um drama daqueles longe das telinhas… Estamos falando de Alejandro Landero, que brilhou como o motorista Rigoberto em Rosa Selvagem, novela icônica da Televisa que fez sucesso em 1991.
Pois é… de galã coadjuvante a morador de rua, a vida de Alejandro deu uma guinada triste. Hoje, aos 65 anos, ele vive em uma praça no bairro La Condesa, na Cidade do México, acompanhado apenas de quatro gatos e um cachorro... 😢
De vez em quando, consegue dormir numa Kombi emprestada por um vizinho solidário.
Segundo vizinhos da região, Alejandro recebe ajuda de moradores, que levam comida, produtos de higiene e tentam conseguir para ele uma vaga em albergue social.
O motivo da reviravolta? Após a morte da esposa e negócios que não deram certo, Alejandro acabou sem dinheiro e sem conseguir pagar o aluguel. Sem trabalhos na TV há mais de 20 anos, a situação só foi piorando.
Em entrevista ao telejornal Imagen Noticias, ele desabafou: “Estou em uma situação difícil, mas Deus sempre mostra os caminhos e coloca as pessoas certas em sua vida.”
