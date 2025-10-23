Reencontro de ex! Sandy vai à festa de Lucas Lima com o atual namorado

Publicada em 23/10/2025 às 11h19
Show de maturidade! A cantora Sandy, filha do sertanejo Xororó, mostrou, mais uma vez, que tem uma grande amizade com o ex-marido, Lucas Lima, ao ir à festa dele e ainda ter levado o atual namorado. A artista também estava com o filho Théo, de 11 anos, que é fruto da relação que com o músico e aniversariante.
Lembrando que o atual namorado de Sandy é o médico Pedro Andrade. Lucas Lima, que completou 43 anos, também chamou para a comemoração o ex-cunhado Júnior Lima, que foi com a esposa Mônica Benini. Mas o registro que gerou grande repercussão nas redes e até uma certa dúvida entre os internautas foi a presença de Mina Winkel, suposta pretendente atual do aniversariante. A situação do relacionamento dos dois ainda não está definida, mas tudo indica que vai dar namoro.
Sandy e Lucas Lima ficaram juntos por 25 anos, sendo 15 deles casados. A separação aconteceu em setembro de 2023.
Lucas é músico do grupo sinfônico ‘Família Lima’, no qual ele é guitarrista. Sandy e Lucas Lima mostraram para todos que o que prevalece é a amizade e a maturidade. Assista ao vídeo!
