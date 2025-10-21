Record desmente entrevista falsa de Roberto Cabrini criada com inteligência artificial
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 21/10/2025 às 15h30
O jornalista Roberto Cabrini foi alvo de uma fake news nesta segunda-feira (20), conforme informou a Record TV. Circulou na internet a falsa informação de que o apresentador teria concedido uma entrevista a um suposto médico endocrinologista chamado Dr. Akira Sato, em um podcast sobre saúde.

Segundo as publicações, a conversa trataria de uma “solução natural e eficaz para problemas relacionados à próstata”. No entanto, a emissora negou completamente a existência da entrevista e alertou que as imagens usadas foram criadas por inteligência artificial, sem qualquer vínculo com Cabrini ou com a Record.

Em nota oficial, a emissora declarou: “Essa conversa nunca aconteceu. As fotos utilizadas foram geradas por inteligência artificial, sem qualquer vínculo com a RECORD e com o jornalista Roberto Cabrini.”

Atualmente, o jornalista apresenta o programa “Domingo Espetacular” ao lado de Carolina Ferraz, exibido aos domingos, às 19h30.

