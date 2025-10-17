“Que bosta de emprego”: Luana Piovani se revolta após condenação em processo movido por Neymar

Publicada em 17/10/2025 às 10h58
A atriz Luana Piovani demonstrou revolta após ser condenada por injúria em um processo movido pelo jogador Neymar Jr.. A decisão foi proferida pela 2ª Vara Criminal da Barra Funda, em São Paulo, sob responsabilidade do juiz Rodrigo César Müller Valente, e assinada na última quarta-feira (15). A pena determina que a artista preste serviços à comunidade.
O processo teve origem depois que Luana fez declarações ofensivas ao comentar um projeto de empreendimentos imobiliários associados a Neymar em áreas litorâneas de Pernambuco e Alagoas.
Procurada pela repórter Heloísa Cipriano, do portal Leo Dias, para comentar a sentença, Luana reagiu com irritação e respondeu: “Que bosta de emprego.”
Mais tarde, em seu perfil no Instagram, ela divulgou uma nota da defesa afirmando que vai recorrer da decisão. “A defesa de Luana Piovani discorda por completo da conclusão da Justiça e apresentará, no prazo legal, todos os recursos judiciais cabíveis”, diz o comunicado.
