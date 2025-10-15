Quadra da Escola Menézio de Victo é inaugurada com emenda de Luís do Hospital

Publicada em 15/10/2025 às 08h36
O deputado estadual Dr. Luís do Hospital participou, no último final de semana, da inauguração da quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Menézio de Victo, em Jaru. A obra foi executada com emenda parlamentar de sua autoria e contrapartida da Prefeitura Municipal, beneficiando alunos e moradores do bairro Jardim dos Estados.
O espaço passou por uma reforma completa, recebendo novos portões, alambrados, banheiros e melhorias estruturais, que garantem mais segurança, conforto e acessibilidade aos usuários. A quadra será utilizada para atividades escolares, treinos esportivos e eventos comunitários.
Durante a inauguração, a quadra recebeu uma etapa da Copinha Jaru, com participação dos alunos da Escolinha de Futsal da Prefeitura, além de jogos amistosos entre equipes locais e representantes da Câmara de Vereadores, em um clima de confraternização e incentivo ao esporte.
“Essa quadra é mais do que uma obra física. É um espaço de convivência, lazer e oportunidades para os jovens de Jaru. Investir no esporte é investir em saúde, educação e no futuro da nossa juventude”, destacou o deputado Dr. Luís do Hospital.
A entrega da quadra reforça o compromisso do deputado Dr. Luís do Hospital com o fortalecimento da infraestrutura esportiva e educacional de Rondônia, ampliando o acesso da população a espaços públicos de qualidade e incentivando o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.
O evento contou com a presença do prefeito Jeverson Lima, do vice-prefeito Grécio Benedito, do deputado federal Lúcio Mosquini, da presidente da Câmara Tatiane da Saúde, dos vereadores Schimiti Patroleiro, Mestre Café, Chiquinho do Cacau, Orlando dos Anjos, Suhelen Fernanda e Sthella Almeida, além de outras autoridades locais.
