PT aliado ao grupo Caminhada Esperança busca espaço regional, representatividade na Ale-RO é mínima, bovino de corte supera a 1,7 milhão em Porto Velho

Emendas – O Ministério Público (MP) e o Tribunal de Contas (TC) de Rondônia estão investigando denúncias de irregularidades e mau uso do dinheiro público, como patrocínios de prefeituras e parlamentares para shows artísticos em feiras-exposições no Estado. Há denúncia que foi pago para um único show R$ 1,3 milhão com dinheiro oriundos dos cofres públicos. Em shows de artistas pouco conhecidos, de carreira duvidosa foram custeados com recursos financeiros de até R$ 240 mil por apresentações únicas. Há suspeitas de superfaturamento e favorecimento político ocorridos em municípios aliados de parlamentares das esferas estaduais e federais. O MP-RO e TC-RO analisam contratos, notas fiscais e processos licitatórios checando a veracidade das denúncias. Quem tem “culpa no cartório”, que coloque as barbas de molho...
Deputada – O PT há tempos vem se encolhendo em Rondônia. No Congresso Nacional (Senado e Câmara Federal) não tem nenhum dos três senadores e dos oito deputados. Na Assembleia Legislativa (Ale), composta de 24 deputados, tem somente Cláudia de Jesus, com domicílio eleitoral em Ji-Paraná. O partido já teve grandes lideranças como o ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho (dois mandatos seguidos), saudoso ex-deputado federal Eduardo Valverde, ex-deputado federal e secretário de Estado, Anselmo de Jesus. Sem Valverde, são nomes que estão sempre sendo comentados na maioria das rodas onde o assunto seja política. Para as eleições do próximo ano o PT já teria fechado questão com o PDT, presidido em Rondônia pelo ex-senador Acir Gurgacz, senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB, além do PSB, PV, PCdoB, Rede, PSOL e Cidadania. É o grupo denominado Caminhada da Esperança, que reuniu mais de 1,1 mil pessoas no sábado (11) em Ji-Paraná.
2026 – Somente o PT, com Cláudia de Jesus tem representatividade na Ale-RO. Os demais partidos integrantes do Caminhada da Esperança buscarão no próximo ano ampliar espaços no Congresso Nacional e Assembleia Legislativa, com Confúcio Moura, que formata uma candidatura a governador, Acir a senador, além de Cláudia para a reeleição, ex-senadora Fátima Cleide e ex-prefeito Roberto Sobrinho a deputado estadual, Anselmo de Jesus e advogado Samuel Costa (Rede) à Câmara Federal, são alguns nomes que o grupo pretende colocar na disputa de as Eleições 2026 elegendo representantes ao Congresso Nacional e Assembleia Legislativa. Hoje, Cláudia tem chances reais de reeleição e Fátima, que obteve 28.409 votos em 2022, quarta mais bem votada a deputada federal não se elegendo devido a legenda, certamente estará na futura composição da Ale-RO a partir de 2027. Quem viver verá...
Deputado – O Parlamento Estadual é composto de 24 deputados. Somente um (delegado Rodrigo Camargo-Republicanos), de Ariquemes, por enquanto, não disputará as eleições gerais de outubro do próximo ano, porque é pré-candidato ao Senado. Os demais trabalham a reeleição. E a disputa promete ser das mais acirradas, porque vários dos 23 vereadores, reeleitos e eleitos em 2024 estão se preparando para concorrer a deputado estadual em 2026. Everaldo Fogaça (PSD), Márcio Pacele (Republicanos), Sofia Andrade (PL), pastor Evanildo Ferreira (PRTB) José (Zé Paroca) Guimarães de Souza-Avante estariam dispostos a enfrentar as urnas novamente no próximo ano, para disputar vagas a deputado estadual e federal. Os 23 deputados que se preparam para conseguir um novo mandato, mais ainda, os que têm domicílio eleitoral em Porto Velho, devem se preparar com o máximo de cautela, pois terão adversários difíceis, como a maioria de os vereadores citados. Hoje sete dos 24 deputados têm domicílio eleitoral na capital.
Corte/leite – Porto Velho é o maior produtor de gado bovino de corte de Rondônia com cerca de 1,7 milhão de cabeças, segundo dados da Embrapa, de 2024. Hoje já deve ter ultrapassado a 1.8 milhão. O município é hoje o terceiro maior rebanho bovino do Brasil. São Felix do Xingu (PA) e Corumbá (MT) estão à frente. Rondônia tem mais 18 municípios entre os maiores rebanhos bovinos do País. É o Estado o maior produtor de leite da Região Norte com rebanho superior a 123 mil cabeças e produção diária em torno de 78 mil litros/dia com destaque para os municípios de Nova Mamoré e Machadinho do Oeste. O Estado está classificado em 10º entre os maiores produtores do Brasil. Além da soja, milho e café que a cada ano ganham maiores espaços na cultura regional, o gado, de corte ou de leite, se mantém firme e crescente, fortalecendo a cada ano a economia regional.
Pimenta Bueno tem hoje o deputado estadual Jean Mendonça (PL) como representante no legislativo, onde ocupa a função de Corregedor Parlamentar. Mas a região polarizada pelo município deverá ter maior espaço político, após as eleições gerais de 2026 +++ Jean Mendonça trabalha a reeleição com muita segurança, e o irmão, Kaká, que já foi deputado estadual e presidente da Ale-RO deverá formatar uma dobradinha concorrendo a deputado federal. A dupla Mendonça (Jean-Kaká) virá com força total nas eleições do próximo ano com a firme disposição de ampliar o espaço político de Pimenta Bueno e região no contexto político estadual e federal+++ A expectativa de renovação na Ale-RO para as Eleições 2026 é um dos assuntos mais comentados nos bastidores da política regional. Em 2022 esteve acima de 60%, mas para o próximo ano a expectativa é que ultrapassará os 70% +++ É importante destacar, que 23 dos atuais deputados estão trabalhando a reeleição. Somente o delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) tem pretensões de disputar uma das duas vagas ao Senado +++ Várias cidades do interior têm vereadores em condições de tentar com chances, cadeiras no Parlamento Estadual. A busca de vagas de deputado estadual promete ser das mais acirradas devido ao número elevado de vereadores, da capital e interior, que estarão na disputa.
