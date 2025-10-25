EDITORIAL

PSDB foi depenado e virou puxadinho: possível divórcio entre Hildon Chaves e irmãos Carvalho reposiciona o ex-prefeito em 2026

O desgaste da aliança com Maurício e Mariana expõe um partido esvaziado e coloca o ex-prefeito diante de um reposicionamento estratégico em seu projeto político para 2026