OPINIÃO

“Coligado com o Povo”: Isolado no PSDB e vítima de pesquisas descrentes como em 2016, Hildon pode renascer com o slogan do rival Léo Moraes

Ironicamente, o tucano que simbolizou o tecnocratismo e o poder estabelecido agora revive o papel de outsider, e pode tentar reencantar o eleitor no mesmo tom popular que consagrou Léo Moraes