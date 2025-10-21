Produtores de Theobroma recebem implementos com apoio do Deputado Cirone Deiró

Publicada em 21/10/2025 às 13h30
O deputado estadual Cirone Deiró fez a entrega de novos implementos agrícolas para associações rurais do município de Theobroma, neste sábado (18). A Associação dos Produtores Rurais Doze de Outubro foi atendida com um tratorito e a Antônio Conselheiro, com uma carreta agrícola basculante e grade niveladora 28 discos. “Preciso agradecer aqui o governador, coronel Marcos Rocha e o secretário da Agricultura, Luiz Paulo, pelo trabalho realizado em favor da agricultura familiar em nosso Estado”, disse o parlamentar.
De acordo com o deputado Cirone, a liberação dos recursos para a compra desses equipamentos teve início com o ex-vereador João do Posto, que fez essa reivindicação, e foi concluída com o vereador Dione Silva. Para o ex-vereador João do Posto, a entrega dos novos implementos demonstra que o compromisso do deputado está pautado na melhoria das condições de trabalho dos agricultores e de suas famílias. Já o vereador Dione Silva afirmou que a parceria de trabalho com o deputado Cirone tem trazido resultados importantes para o fortalecimento da agricultura local.
A presidente da Associação Doze de Outubro, Jesciane Matias Paulo Gonçalves, disse que a chegada do implemento vai contribuir para fortalecer a agricultura familiar no município, porque vai atender não só os associados, mas também outros produtores da região. “Trabalhamos com lavouras temporárias, como milho, mandioca, melancia e hortaliças e esse tratorito será de grande utilidade para todos nós”, afirmou.
O agricultor José Gonçalves de Miranda elogiou a rapidez na viabilização dos recursos para a aquisição do tratorito e disse que os produtores querem continuar contando com o apoio do deputado Cirone. Entre as principais necessidades da entidade, segundo ele, está a aquisição de uma farinheira, para substituir a atual, que encontra-se em condições precárias. “A melhor farinha da região é a nossa, mas enfrentamos dificuldade no momento de transformação da matéria prima”, explicou.
Cirone Deiró elogiou o trabalho realizado pela presidente e por toda a diretoria da associação e fez o compromisso de viabilizar os recursos para a aquisição da farinheira. “Asseguramos o recurso e cada associação faz suas aquisições, de acordo com sua necessidade, pois nosso objetivo é dar o apoio que cada uma precisa, para produzir mais e com mais qualidade”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!