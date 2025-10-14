Prefeito disposto a organizar o trânsito em Porto Velho, Ji-Paraná terá 4 candidatos ao Senado, pedida cassação de vereador que praticou atos obscenos

Publicada em 14/10/2025 às 14h00
Trânsito – Porto Velho tem, seguramente, um dos trânsitos mais complicados das capitais brasileiras. E fica mais difícil devido ao elevado número de motocicletas, hoje em torno de 100 mil, cerca de 30% da frota de veículos automotores. A maioria composta de motoqueiros, não motociclistas. Ultrapassagens pela direita, sinalização e semáforos ignorados, excesso de velocidade são ações ilegais praticadas pelos motoqueiros e boa parte dos motoristas, que vai para o trabalho, na última hora, ou no retorno para casa, que faz das ruas e avenidas da capital pistas de corridas. O prefeito Leo Moraes (Podemos) e sua equipe, desde o início do mandato, em janeiro, vem buscando meios e formas de organizar o trânsito na de Porto Velho, mas está difícil, porque falta o mínimo necessário, que é pessoal qualificado para organizar, orientar, disciplinar e se for o caso, multar, apreender, e, se necessário, agir com o rigor das Leis.
Trânsito II – A adequação dos semáforos com a mudança da velocidade de 30 km/h para 40 km/h foi benéfica, por fluiu melhor, mas falta a presença física do Agente de Trânsito, ou mesmo do Policial de Trânsito, da Polícia Militar, uma parceria que já ocorreu entre Estado/Município. Os PMs atuavam nos semáforos de maior movimento fiscalizando e orientando. Somente a câmara não resolve, pois, multar não é o caminho, é preciso organizar, orientar. Os apressadinhos, como a maioria de os entregadores de encomendas (motoboy), devem ser não somente advertidos, mas punidos caso cometam irregularidades como é de costume. Se o condutor estiver com muita pressa, ignorando semáforos, abusando da velocidade e ultrapassando em locais não permitidos, que a moto seja apreendida. Na Avenida Jorge Teixeira (trecho da BR 319), por exemplo, na rotatória do Assai, quem trafega no sentido aeroporto e vai virar à direita, tem o acesso livre, mas é preciso sinalizar com tartarugas, altas inclusive, para que os irresponsáveis que vão reto e ocupam a faixa direita não cometa o erro, que prejudica toda a mobilidade para a direita livre.
Trânsito III – A sinalização vertical funciona bem em locais onde o movimento de veículo não é elevado, caso contrário o motorista enfrentará dificuldades para sair, pois terá que dar ré e, como a maioria dos motoristas de Porto Velho é “educada”, “gentil” quem está estacionado tudo ficará dificultado, porque não terá espaço para manobrar. Criar estacionamento verticais aumenta o espaço para veículos, mas dificulta a manobra. Por isso não funciona em locais de muito movimento como o trânsito engarrafado às imediações do Centro Político e Administrativo (CPA) do Governo do Estado em horários de pico (7h39 às 9h) e das 13h30 às 14h30). Nessas ocasiões é necessário escalar Agentes de Trânsito para organizar, disciplinar. Estacionamento vertical só vai complicar e ampliar acidentes. Seria importante que a verticalização no estacionamento em torno do CPA seja ser revista, antes mesmo de ser colocado em prática.
PT – Repercutiu de forma ampla a informação que a ex-senadora Fátima Cleide, uma das lideranças do PT de Rondônia estará participando como candidata nas Eleições Gerais de outubro de 2026. Fátima concorreu a deputada federal em 2018 e esteve entre as cinco mais bem votadas no Estado. Somou 28.409 votos, mas não conseguiu se eleger, porque a legenda não atingiu o quociente eleitoral. Hoje o PT tem somente Cláudia de Jesus, de Ji-Paraná, na Assembleia Legislativa (Ale), nenhum representante no Congresso Nacional (senador e deputado) e nem entre os 23 vereadores reeleitos e eleitos em Porto Velho. O partido luta para se reerguer em Rondônia e ampliar a participação na Ale-RO e em Brasília (Senado e Câmara).
Cassação – A ação criminosa do vereador Willian Cândido (Republicanos) de Ji-Paraná, que foi preso, após denúncias de ato obsceno e importunação sexual em via pública, além de antecedentes, teve pedido de cassação protocolado na presidência da Câmara Municipal pelos vereadores André Moreira (...) e Edinho Fidelis (PSD) de acordo com o Decreto 201 nº 201/1967. Willian foi detido, após acusação de o vereador com as calças abaixadas, se masturbando (sic) em frente a residência, onde a denunciante já havia recebido mensagens inconvenientes do legislador. A câmara publicou Nota de Repúdio classificando o ato como “absolutamente incompatível com a postura ética e moral esperada de um agente público”. Para André Moreira, “a Câmara não pode fechar os olhos para tais fatos. É nosso dever agir com responsabilidade e transparência”, e Edinho Fidelis argumentou que “estamos garantindo o devido processo legal, mas também reafirmando que atitudes dessa natureza não podem ser toleradas em nossa sociedade”. É o fim da rosca...
Respigo
Hoje a coluna está praticamente relacionada ao trânsito de Porto Velho. Pela relevância do assunto foi necessário aprofundar os comentários, mas durante a semana ampliaremos as discussões sobre o tema +++ Difícil entender a situação da Seleção Brasileira de futebol, nos jogos contra Coreia e Japão. Amistosos caça-níqueis, que nada têm a ver com a Copa do Mundo do próximo ano +++ Ganhou da Coreia (5x0) e perdeu para o Japão (3x2). É a verdadeira decadência do futebol brasileiro +++ Há quem aposta que o deputado federal Lúcio Mosquini, que entregou recentemente a presidência estadual do MDB, mudará de partido para as eleições de 2026. Pessoas ligadas ao deputado garantem que no MDB ele não fica +++ Ji-Paraná teria, hoje, quatro candidatos a senador para o próximo ano. Acir Gurgacz, ex-senador e presidente estadual do PDT, Marcos Rogério, senador e presidente do PL no Estado, deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP em Rondônia e o pecuarista Bruno Scheid, que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!