Podemos terá deputado candidato a governador, MP-RO e TC-RO analisam contratos de shows, Assembleia Legislativa comemora 42 anos de instalação

Eleições 2026 – O partido presidido no Estado pelo prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, está se preparando de forma continua e organizada para as eleições gerais de 2026, quando serão reeleitos e eleitos presidente e da República, governadores e respectivos vices, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Estaria na lista de futuros filiados e, logicamente nomes para concorrer a cargos eletivos em 2025, o deputado federal Fernando Máximo, o mais bem votado nas eleições de 2022, somando 85.596 votos. Ele estaria ajustado com Leo para, na janela eleitoral do próximo ano, antes das convenções para escolha dos candidatos que concorrerão em outubro de 2026, se filiar ao Podemos e concorrer à sucessão estadual.
PL – Como tem gente chegando, também há membros do Podemos saindo. Comenta-se nos bastidores da política, que o deputado com maior número de mandatos (está no quinto) na Assembleia Legislativa, o experiente Luizinho Goebel, de Vilhena, que foi reeleito pelo PSD e está filiado ao Podemos irá mudar de partido. A informação é que Luizinho e a colega deputada Taíssa Sousa, que se elegeu em 2022 pelo PSD e, a exemplo de Luizinho, está no Podemos, também estará se filiando do PL, que é presidido em Rondônia pelo senador Marcos Rogério. Hoje o PL tem dois deputados na Ale-RO, os deputados Jean Mendonça, com domicílio eleitoral em Pimenta Bueno, mas que é um líder regional, e Eyder Brasil (PL), de Porto Velho, que assumiu, após a renúncia de Affonso Cândido, que se elegeu prefeito de Ji-Paraná.
Ale 42 – No sábado (19) a Assembleia Legislativa Ale) de Rondônia estará completando 42 anos de instalação. A Mesa Diretora, presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), estará realizando ampla ação social à comunidade em parceria com o Governo do Estado, dentro do programa Rondônia Cidadã, que é aplicado pela Secretaria de Ação Social (Seas), que tem à frente a Primeira Dana, Luana Rocha. O evento será no Bairro Olaria, em Porto Velho, e disponibilizará todos os serviços gratuitamente, à população. Participarão da ação a Defensoria Pública do Estado (DPE-RO), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Rondônia, Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos (Sugesp), além da Seas.
Ale 42 II – Estarão disponibilizados para a população na Rua José Camacho, no Bairro Olaria, entre os prédios do Tribunal de Justiça (TJRO) e da Ale-RO, atendimentos relacionados à saúde, com emissão e atualização do Cartão SUS, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e testes rápidos, dentre outros serviços. A ação visa aproximar o atendimento básico de saúde da população, garantindo praticidade e acesso aos cuidados preventivos; regularização de documentos, emissão de 2ª via do CPF, título de eleitor e certidões de nascimento e casamento. O Instituto de Identificação Civil (IICC) também participará, emitindo a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para pessoas a partir dos 12 anos, com limite de 200 senhas. O DER vai oferecer a emissão do Passe Livre Estadual para pessoas idosas e com deficiência, enquanto o INSS prestará atendimentos relacionados a benefícios previdenciários, como salário-maternidade, aposentadoria e atualização do CPF, além de orientação ao consumidor e ofertas de emprego, atividades de lazer e esporte.
Emendas – Membros do Ministério Público (MP) e o Tribunal de Contas de Rondônia estão analisando contratos, após denúncias, da utilização de dinheiro público, através de emendas, financiando shows artísticos em exposições-feiras em Rondônia. Inclusive de pagamento de até R$ 240 mil por apresentações de artistas sem expressividade popular e, de R$ 1,3 milhão para uma única apresentação artística. As investigações estão em fase adiantada e, em breve a situação, caso confirmada, o que é bem provável, será levada à Justiça, por desvio de finalidade e envolverá muita gente. Também há suspeita de favorecimento político a parlamentares federais e estaduais. Contratos, notas fiscais, processos licitatórios estão sendo analisados por MP-RO e TC-RO devido a indícios de irregularidades.
Dois jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro na noite de hoje (15). O Palmeiras joga no Allianz Park contra o Bragantino, às 18h +++ O Verdão lidera o campeonato com três pontos na frente do vice, o Flamengo. O Mengão joga meia-hora depois (18h30) o clássico contra o Botafogo, no Engenhão ++ O Brasil é mesmo um País do faz de conta. O Decreto nº 12;604/2025 assinado pelo presidente Lula da Silva (PT), “amplia o acesso da primeira-dama Rosângela “Janja” da Silva aos serviços do Gabinete Pessoal da Presidência da República” +++ A norma concede a Janja maior apoio administrativo e institucional dentro do Palácio do Planalto. É o fim da rosca... +++ Crescem os comentários que o ex (vice-governador e deputado estadual) Airton Gurgacz (PDT) será o pré-candidato do senador Confúcio Moura, presidente estadual do MDB, a vice-governador +++ Confúcio com apoio do PT e PDT, além de vários outros partidos de centro-esquerda, seria o candidato a governador do Caminhada Esperança, liderado pelo ex-senador Acir Gurgacz. As lideranças do grupo já teriam fechado parceria para uma chapa com Confúcio e Airton, governador e vice, e Acir senador.
