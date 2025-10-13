Pedro Geovar e Cristiane Lopes realizam celebração marcante do Dia das Crianças no bairro Conceição

Publicada em 13/10/2025 às 13h30
O vereador Pedro Geovar (PP) e a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil), promoveram um grande evento em comemoração ao Dia das Crianças no bairro Conceição, zona Sul de Porto Velho (RO). A festa, realizada na Escola Municipal Bela Vista, marcou um reencontro especial dos parlamentares com o local onde Cristiane estudou e a genitora de Pedro foi diretora.
Centenas de famílias participaram da celebração, que contou com brincadeiras, sorteios, lanches, dinâmicas recreativas e apresentações culturais. O evento transformou a tarde em um momento de alegria, união e fortalecimento dos laços comunitários.
Para Pedro Geovar, a iniciativa representa mais que uma simples comemoração — é um gesto de retribuição à comunidade que o acolheu.
“Promover esta grande festa junto à deputada Cristiane Lopes é um gesto de gratidão e compromisso com as nossas raízes. Ver a alegria dessas crianças e o envolvimento das famílias é a maior recompensa”, destacou o vereador.
O evento teve o apoio de diversas instituições e empresas locais, como o Detran, Dydyo, Gazin, Sabor do Sítio, Agrobom, Skinão da Carne e Capital Embalagem, além de contar com o trabalho de equipes voluntárias que contribuíram para o sucesso da ação.
A deputada Cristiane Lopes, que também estudou na Escola Bela Vista, elogiou o empenho do vereador na realização do projeto.
“Pedro Geovar é um exemplo de dedicação e compromisso com o povo. Trabalhar com ele nesta ação foi uma alegria imensa”, afirmou.
O Projeto Brincar no Bairro encerrou o Dia das Crianças com um forte sentimento de gratidão e pertencimento. Para Pedro Geovar, o sorriso das crianças simboliza o verdadeiro sentido do trabalho público.
“Cada criança que sorriu e se divertiu aqui hoje é uma lembrança viva do porquê escolhemos servir. Nosso compromisso é com as pessoas e com o futuro da nossa cidade”, finalizou o vereador.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!