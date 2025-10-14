Pedro Fernandes promove o Dia da Alegria em Cujubim com o projeto Circuito Tarde de Lazer

Publicada em 14/10/2025 às 13h40
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) promoveu em Cujubim o Dia da Alegria, ação do projeto Circuito Tarde de Lazer, voltado à recreação, cultura e integração social de crianças e famílias da comunidade. O evento foi realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL), a Prefeitura de Cujubim e diversas secretarias municipais que se mobilizaram para garantir toda a estrutura necessária às atividades.
A programação contou com brincadeiras, atividades esportivas, apresentações culturais e distribuição de brinquedos, proporcionando momentos de alegria e convivência entre as famílias. Para o deputado Pedro Fernandes, iniciativas como essa fortalecem o vínculo entre o poder público e a população, promovendo inclusão, lazer e cidadania em diferentes regiões do Estado.
“O Circuito Tarde de Lazer é uma ação que valoriza a infância, incentiva o esporte e fortalece as políticas públicas voltadas ao bem-estar social. É gratificante ver o sorriso das crianças e o envolvimento das famílias em uma atividade que une diversão e comunidade”, destacou o parlamentar.
Pedro Fernandes agradeceu o apoio do governador Coronel Marcos Rocha e do secretário de Estado da SEJUCEL, Paulo Higo Ferreira, pela parceria que tem permitido levar o projeto a diversos municípios. O deputado também reconheceu a colaboração do prefeito João Becker e do vice-prefeito Andriw Oliveira, além de destacar o comprometimento dos vereadores Paula Rodrigues, Alécio Fernandes e Jean Vinícius, que contribuíram ativamente para a realização da ação em Cujubim.
Por fim, Pedro Fernandes fez questão de agradecer a todos os colaboradores e às secretarias municipais que se mobilizaram para oferecer suporte ao evento. “O sucesso do Dia da Alegria é resultado da união de esforços de todos os parceiros e servidores envolvidos. Foi um momento especial, que reafirma nosso compromisso com o bem-estar e a felicidade das famílias de Cujubim”, concluiu.
