Parceria entre Silvia Cristina e Hospital de Amor soma mais de R$ 178 milhões em ações em Rondônia

A deputada federal Silvia Cristina e o presidente da Fundação Pio XII, responsável pelo Hospital de Amor, Henrique Prata, mantêm atuação conjunta direcionada à ampliação do cuidado em saúde em Rondônia. A parceria envolve ações voltadas ao atendimento, à prevenção e à reabilitação, com investimentos superiores a R$ 178 milhões no estado.
Entre os resultados alcançados estão o Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Ji-Paraná e o Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Vilhena. Outro serviço implantado é a Carreta do Amor, que percorre municípios de Rondônia oferecendo exames à população. A estrutura destinada à reabilitação também integra o conjunto de iniciativas, com o Centro de Reabilitação – Dream da Amazônia.
A parceria inclui ainda o Projeto Olhar de Amor, que já devolveu a visão a mais de 4.300 pessoas, segundo a divulgação oficial. A atuação é apresentada como um compromisso contínuo com a saúde dos moradores do estado.
