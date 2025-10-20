Obras de refeitório e cozinha são iniciadas em escola de Alto Alegre dos Parecis com emenda de Ezequiel Neiva

Publicada em 20/10/2025 às 12h02
Ezequiel Neiva visitou a Escola Educandário Paulo Freire (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) visitou na última semana as instalações da Escola Educandário Paulo Freire, onde estão em andamento as obras de construção da nova cozinha e refeitório da unidade escolar em Alto Alegre dos Parecis. A iniciativa é viabilizada por meio de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado, no valor de R$ 830 mil.
Durante a visita, o parlamentar destacou a importância da obra para a melhoria da infraestrutura escolar. “Como deputado, é sempre uma alegria poder contribuir com a educação. Estamos trazendo vários recursos para a Escola Educandário, como a construção de um refeitório adequado para as nossas crianças e uma cozinha que vai facilitar o trabalho dos funcionários”, afirmou Ezequiel Neiva.
Parceria entre Ezequiel Neiva, prefeitura e vereadores tem garantido melhorias para a educação de Alto Alegre dos Parecis
Autor do pedido, o vereador Izaias Jovino relembrou o compromisso assumido por Ezequiel Neiva. “Em 2024, o deputado esteve com as cozinheiras da escola e se comprometeu com a construção de um grande refeitório. Hoje vemos esse compromisso se tornar realidade. Só temos a agradecer ao deputado que mais investiu na educação do nosso município”, declarou. A visita também contou com a presença do vereador pastor Jercino.
O prefeito Dena também reforçou a importância do apoio parlamentar. “Estamos recebendo mais um importante recurso do deputado Ezequiel Neiva, que tem ajudado muito Alto Alegre dos Parecis, especialmente na área da educação”, destacou.
Ezequiel Neiva aproveitou a oportunidade para conversar com os alunos da escola
Além das obras estruturais, a escola já foi contemplada com a instalação de aparelhos de ar-condicionado em todas as salas administrativas, bem como a aquisição de computadores e impressoras. O diretor da unidade, Coacy Oliveira, comemorou as melhorias. “O deputado firmou compromisso e já vemos os resultados. Os recursos estão em conta e as ações já começaram. A escola está ganhando uma nova realidade”, afirmou.
Ezequiel Neiva também fez questão de reconhecer o apoio de sua equipe, especialmente do suplente de deputado federal Wiveslando Neiva. “Meu filho Wiveslando tem sido essencial nos bastidores, atuando em Porto Velho na elaboração dos projetos e na resolução das pendências para que tudo possa acontecer com agilidade”, explicou.
Investimentos tem assegurado uma nova realidade na educação do município
O deputado reforçou seu compromisso com a educação em todo o estado. “Não é apenas o refeitório. Estamos entregando ar-condicionados, computadores e impressoras que estão mudando a realidade da escola. Nosso trabalho é contínuo e focado na melhoria da educação de Rondônia”, finalizou.
