“Não sou palhaça”: Gominho é internado e faz desabafo nas redes sociais

Publicada em 17/10/2025 às 15h28
O apresentador Gominho, de 36 anos, revelou nesta sexta-feira (17) que está internado em um hospital devido a uma crise renal. A informação foi compartilhada pelo próprio artista em seus stories no Instagram.
“Se não bastassem as pedras do caminho, tem que tirar as do rim também”, brincou o apresentador, demonstrando bom humor mesmo diante da internação.
Gominho também aproveitou para responder seguidores que sugeriram que ele bebesse mais água para evitar o problema. “Parem de me mandar beber água, que eu não sou palhaça. Eu bebo 4 litros de água por dia, acreditem. Essa pedra é a vida, amor. Vocês acham que a vida faz sentido? Porque pra mim ela não faz sentido nenhum”, afirmou.
Em tom de desabafo, o apresentador disse ainda que se surpreendeu com o diagnóstico: “Achei que poderia ter qualquer coisa, menos pedra no rim, pela quantidade de água que eu bebo.”
