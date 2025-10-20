“Muita gente acreditou”: Virgínia Fonseca rebate boato sobre ter pago para ser rainha da Grande Rio

Publicada em 20/10/2025 às 10h03
A influenciadora Virgínia Fonseca, de 26 anos, negou que tenha desembolsado dinheiro para assumir o posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. Durante o programa “Sabadou com Virgínia”, exibido neste sábado (18) no SBT, ela comentou o assunto após ser questionada pelo cantor Israel Novaes.
“Qual foi a maior mentira que publicaram esse ano a seu respeito?”, perguntou o artista. Virgínia respondeu prontamente: “A maior mentira foi recente. Falaram que eu patrocinei a Grande Rio com 15 milhões e que eu meio que comprei o posto de rainha. Muita gente acreditou”, afirmou. Segundo ela, medidas cabíveis estão sendo tomadas contra a falsa informação.
Em setembro, a coroação da nova rainha de bateria da escola de Duque de Caxias gerou polêmica nas redes sociais. Durante o evento, um quiosque da marca de cosméticos Wepink, de propriedade da influenciadora, vendia produtos no local — o que levantou críticas de parte da comunidade do samba.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!