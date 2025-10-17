Morre aos 74 anos Ace “Spaceman” Frehley, guitarrista e fundador do Kiss

Publicada em 17/10/2025 às 10h44
O guitarrista Ace Frehley, um dos fundadores da lendária banda Kiss, morreu nesta quinta-feira (16), aos 74 anos, após sofrer uma hemorragia cerebral, segundo informações do site TMZ.
Há algumas semanas, o músico havia sido hospitalizado depois de sofrer uma queda em um estúdio, que provocou sangramento. Ele permaneceu internado e mantido por aparelhos até que, nesta quinta, a família autorizou o desligamento dos equipamentos.
Frehley foi integrante original do Kiss ao lado de Gene Simmons, Peter Criss e Paul Stanley, permanecendo na formação entre 1973 e 1982. Deixou o grupo após divergências internas e problemas com drogas, mas retornou em 1996 para uma turnê de reunião, permanecendo até 2002.
Conhecido pelo apelido “Spaceman” (Astronauta), Ace Frehley foi o primeiro membro original da banda a falecer. Ele foi responsável por sucessos como “I Was Made for Lovin’ You”, “Detroit Rock City” e “Rock and Roll All Nite”. Na carreira solo, destacou-se com versões cover de “Into the Night” e “Back in the New York Groove”.
