“Me senti agredida”, diz fã após Mateus Solano derrubar seu celular durante peça

Publicada em 16/10/2025 às 10h48
Um episódio envolvendo o ator Mateus Solano durante a peça “O Figurante” ganhou grande repercussão nas redes sociais. O artista foi filmado derrubando o celular de uma espectadora durante a apresentação realizada na noite de terça-feira (14), em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.
As imagens, exibidas pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco no programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, mostram o momento em que o ator afasta o aparelho com a mão, fazendo-o cair no chão. A fã, que acompanhava o espetáculo da primeira fileira, contou que ficou em choque.
“Eu estava muito empolgada por estar tão perto dele, sempre fui fã. Comecei a filmar e ele bateu na minha mão. Fiquei sem reação e com vergonha de pegar o celular, que ficou no chão por uns 15 minutos”, relatou em entrevista ao colunista. Segundo ela, o gesto do ator a fez se sentir “agredida”.
Com a repercussão do vídeo, a assessoria de Mateus Solano explicou que a ação fazia parte da encenação teatral. No trecho em questão, o ator interpreta uma personagem chamada Ivana, que interage com a plateia e retira celulares do público como parte da performance.
A produção destacou ainda que, antes de cada sessão, o público é alertado várias vezes para desligar os aparelhos, a fim de não prejudicar a experiência teatral. “O Figurante já foi apresentado quase 200 vezes em todo o país e soma cerca de 100 mil espectadores. O objetivo é preservar a concentração do artista e o envolvimento do público com a peça”, diz a nota enviada à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.
Por fim, a equipe de Solano afirmou que o ator está disposto a reparar qualquer dano material causado durante a apresentação.
💣BOMBA: Ator Mateus Solano dá TAPÃO em celular de fã ao ser gravado em teatro no RS e pode responder por agressão
"Ela ficou sem reação, ele bate no celular e não pensa duas vezes. É PROIBIDO GRAVAR.", endossa Sonia Abrão #ATardeESua pic.twitter.com/EYlXhMcMRf— Lucas (@LucGS0) October 15, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!