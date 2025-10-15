NO INSTAGRAM

Marcos Rogério volta a atacar a PF e chama ação que destruiu dragas no Madeira de “crime de Estado”

Senador voltou a reagir à ofensiva que destruiu 277 embarcações entre 10 e 24 de setembro. PF estimou R$ 38 milhões em perdas diretas e impacto consolidado de R$ 1,086 bilhão às estruturas do garimpo ilegal