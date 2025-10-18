Marcos Rocha, Sílvia Cristina e Marcos Rogério aparecem empatados em disputa ao Senado por Rondônia
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 18/10/2025 às 08h06
Porto Velho, RO — A corrida por uma vaga no Senado Federal por Rondônia apresenta equilíbrio entre Coronel Marcos Rocha (União Brasil), Sílvia Cristina (PP) e Marcos Rogério (PL), segundo levantamento do Real Time Big Data divulgado nesta sexta-feira (17) pelo portal R7.

O estudo ouviu 1.200 eleitores entre os dias 15 e 16 de outubro, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Cenário 1: Marcos Rocha e Sílvia Cristina empatam

No primeiro cenário, o Coronel Marcos Rocha aparece com 22%, enquanto Sílvia Cristina registra 20% das intenções de voto.

A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro, configurando empate técnico.

Cenário 2: Marcos Rogério entra na disputa e mantém equilíbrio

Quando o nome do senador Marcos Rogério (PL) é incluído na lista de opções, o cenário segue indefinido.

Rogério, Rocha e Sílvia Cristina aparecem praticamente empatados, todos na casa dos 20%, sem vantagem significativa entre eles.

Cenário 3: Fernando Máximo aparece à frente

Em uma terceira hipótese testada, o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) lidera com 23% das intenções de voto, seguido de Marcos Rogério (22%), novamente dentro da margem de erro.

