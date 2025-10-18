Em cenários diferentes, Marcos Rogério, Fernando Máximo e Ivo Cassol lideram disputa ao Governo de Rondônia

Publicada em 18/10/2025 às 07h58
Porto Velho, RO — O senador Marcos Rogério (PL), o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) e o ex-governador Ivo Cassol (PP) aparecem à frente nas intenções de voto ao Governo de Rondônia, conforme pesquisa divulgada nesta sexta-feira (17) pelo instituto Real Time Big Data, encomendada pelo portal R7.
O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 15 e 16 de outubro de 2025. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Cenário 1: Marcos Rogério e Máximo praticamente empatados
No primeiro cenário testado, o senador Marcos Rogério lidera com 23%, seguido de perto por Fernando Máximo, com 21%. Na sequência, aparecem Adailton Fúria (PSD), com 19%, Hildon Chaves (PSDB), com 12%, e Confúcio Moura (MDB), com 11%.
Samuel Costa (Rede) tem 2%, enquanto nulos e brancos somam 7% e indecisos (NS/NR) representam 5%.
Cenário 2: Fernando Máximo assume a ponta
Na segunda projeção, sem Marcos Rogério na disputa, Fernando Máximo aparece na liderança com 25% das intenções de voto.
Em seguida vêm Adailton Fúria (20%), Jaime Bagattoli (16%), Hildon Chaves (12%) e Confúcio Moura (11%).
Os eleitores que declararam voto nulo ou branco somam 8%, e 6% não souberam ou não responderam.
Cenário 3: Ivo Cassol retorna e equilibra o jogo
Com o ex-governador Ivo Cassol (PP) incluído entre os nomes testados, o cenário se altera. Cassol lidera com 20%, seguido por Marcos Rogério (18%), Fernando Máximo (16%), Adailton Fúria (15%), Hildon Chaves (10%) e Confúcio Moura (9%).
Os votos nulos/brancos são 6%, e 4% não souberam responder.
Os três cenários indicam acirrada disputa entre os principais nomes do espectro conservador de Rondônia, sem definição clara sobre quem consolidará a dianteira nas próximas fases do processo eleitoral.
