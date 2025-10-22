Maraisa confirma fim do noivado com empresário: “Não estou bem, mas vou ficar”

Publicada em 22/10/2025 às 15h25
A cantora Maraisa, da dupla Maiara & Maraisa, confirmou nesta quarta-feira (22) que não está mais noiva do empresário Fernando Mocó. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a sertaneja afirmou que o término foi amigável: “Terminamos, sem briga, tudo na paz”. Apesar da serenidade, ela admitiu estar abalada: “Não estou bem, mas vou ficar”.
O relacionamento entre Maraisa e Fernando sempre despertou atenção pela intensidade. Amigos desde a adolescência, quando eram vizinhos, os dois se reencontraram anos depois e engataram o romance. O empresário teve papel importante no início da carreira da cantora, ajudando na divulgação de suas músicas antes da fama.
O casal tornou o namoro público em 2023, e em setembro do mesmo ano, Fernando surpreendeu Maraisa com um pedido de casamento durante um show em Palmas, oficializando o noivado.
Entretanto, a relação foi marcada por crises e reconciliações. Em 2024, o casamento foi adiado, alimentando rumores de separação. Pouco tempo depois, eles terminaram, mas reataram no mês seguinte. Em 2025, voltaram a tentar, apesar das turbulências e das trocas de indiretas nas redes sociais.
Agora, Maraisa optou por encerrar definitivamente o relacionamento, sem revelar os motivos do rompimento. Mesmo triste, a cantora afirmou estar confiante de que vai superar o momento.
