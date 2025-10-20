Mais de mil crianças participam de festa promovida por Eyder Brasil no Residencial Morar Melhor

Publicada em 20/10/2025 às 13h30
Para o deputado Eyder Brasil, a ação representa mais do que uma simples comemoração
O Residencial Morar Melhor se transformou em um grande parque de diversão durante a festa das crianças promovida pelo deputado estadual Eyder Brasil (PL). Mais de mil crianças participaram da programação, que contou com brincadeiras, lanches, apresentações infantis e um animado show com os personagens da Patrulha Canina. Um dos momentos mais esperados foi o sorteio de várias bicicletas, que fez a alegria da garotada.
Moradora do residencial, Solange Maria Trevezim levou os três filhos para participar do evento e elogiou a iniciativa. “Foi tudo muito organizado, as crianças se divertiram bastante e a gente pôde viver um dia especial em família. Agradeço ao deputado por proporcionar esse momento para nossa comunidade”, disse.
Parlamentar participou da atividade (Foto: Assessoria parlamentar)
Para o deputado Eyder Brasil, a ação representa mais do que uma simples comemoração. “Ver o sorriso no rosto delas é o que nos motiva a continuar trabalhando por uma Rondônia melhor”, concluiu o parlamentar.
