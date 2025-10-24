Maiara e irmão de Zé Felipe dançam juntinhos e levantam rumores de affair

Publicada em 24/10/2025 às 07h21
A cantora Maiara, da dupla Maiara & Maraisa, voltou a ser assunto nas redes sociais após protagonizar um momento de descontração com o cantor Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, durante um show em Santa Bárbara de Goiás, na última quarta-feira (22).
Imagens divulgadas pelo portal LeoDias mostram os artistas dançando bem próximos no palco, trocando sorrisos e gestos de carinho, o que reacendeu rumores sobre um possível romance.
O encontro aconteceu durante a apresentação principal do rodeio da cidade. Matheus, que não estava previsto na programação, surpreendeu o público ao subir no palco para cantar com as irmãs sertanejas.
O clima amistoso se intensificou quando Maiara abraçou Matheus por trás enquanto dançavam, arrancando aplausos e gritos da plateia. Em outro momento, o cantor retribuiu o gesto com um beijo carinhoso na bochecha da sertaneja, aumentando ainda mais as especulações entre os fãs.
