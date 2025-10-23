Jorge Aragão anuncia aposentadoria dos palcos aos 76 anos

Publicada em 23/10/2025 às 15h45
O cantor e compositor Jorge Aragão, de 76 anos, surpreendeu os fãs ao fazer um anúncio importante durante a FLUP – Festa Literária das Periferias, realizada em Madureira, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (22).
O ícone do samba revelou que vai reduzir sua agenda de shows a partir do próximo ano e começar uma despedida gradual dos palcos.
“Estou começando a reduzir o número de shows. Acho que chegou o momento de dar uma parada nos palcos para focar em outras coisas da vida, sem deixar de lado minha paixão pela música”, afirmou o sambista durante o evento.
Mas calma, fãs de samba! Jorge não vai abandonar a música de vez. Ele deixou claro que vai continuar compondo e produzindo, mesmo longe da rotina intensa de apresentações.
“A música está no meu sangue. Mesmo sem estar no palco toda hora, vou continuar escrevendo, criando e participando desse universo que me encanta desde sempre”, declarou o artista.
Segundo ele, a decisão tem a ver com o desejo de cuidar mais da saúde e aproveitar a vida pessoal. “Quero estar presente para minha família, aproveitar momentos simples e continuar celebrando a vida”, contou.
A mudança, prevista para começar em 2026, marca uma nova fase para o cantor, que promete aparecer apenas em eventos especiais e projetos pontuais.
