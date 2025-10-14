Jean Mendonça participa de festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida em Chupinguaia

Publicada em 14/10/2025 às 14h29
O deputado estadual Jean Mendonça participou da celebração em homenagem à padroeira Nossa Senhora Aparecida, realizada na comunidade de mesmo nome, no município de Chupinguaia. O evento reuniu moradores, lideranças religiosas e convidados em um dia marcado por manifestações de fé, alegria e reencontros.
Em publicação nas redes sociais, o parlamentar destacou a satisfação em rever amigos e companheiros de trabalho durante a festividade. “Foi maravilhoso rever tantos amigos queridos e companheiros de jornada de trabalho”, escreveu.
Jean Mendonça agradeceu à ex-prefeita Sheila Mosso, ao líder comunitário Jamil Mosso e à equipe responsável pela organização do evento. Segundo ele, o grupo realizou “um trabalho impecável” que garantiu o sucesso da celebração.
A festa da padroeira é tradicional no município e contou com a participação de moradores e visitantes da região. O parlamentar parabenizou os organizadores pela dedicação e pela estrutura preparada para acolher os fiéis durante as homenagens.
