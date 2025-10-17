Jean Mendonça destina R$ 350 mil para Associação Cultural Renascer adquirir veículo em Nova Brasilândia

Publicada em 17/10/2025 às 13h40
O deputado estadual Jean Mendonça anunciou a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil destinada à Associação Cultural Renascer, localizada em Nova Brasilândia. O montante será utilizado na aquisição de uma Pick-up 0 km, com o objetivo de atender às demandas diárias e oferecer mais agilidade às atividades desenvolvidas pela instituição.
Jean Mendonça destacou que o veículo contribuirá para melhorar os atendimentos e a logística da associação. O parlamentar também agradeceu ao ex-vereador Jackson Leitte pela parceria e pelo encaminhamento da solicitação que resultou na destinação dos recursos.
O deputado afirmou que continuará trabalhando em prol do município de Nova Brasilândia e reforçou o compromisso de apoiar ações que beneficiem a população local.
