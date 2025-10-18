Jean Mendonça destina R$ 120 mil para apoiar Feira de Liquidação e Mega Feirão da Habitação em Pimenta Bueno

Publicada em 18/10/2025 às 09h15
O deputado estadual Jean Mendonça anunciou a destinação de R$ 120 mil em emenda parlamentar para apoiar a realização da Feira de Liquidação e do Mega Feirão da Habitação, programados para ocorrer nos dias 15 e 16 de novembro, em Pimenta Bueno.
De acordo com o parlamentar, o investimento tem como propósito fomentar a economia do município, fortalecendo o comércio e contribuindo para o desenvolvimento local. “Este é um investimento que tem um objetivo fomentar a economia do nosso município, que nos permite seguir em desenvolvimento no estado”, afirmou.
Jean Mendonça destacou ainda a importância das parcerias com entidades locais para viabilizar ações voltadas ao fortalecimento econômico. “Acredito no potencial da nossa gente e na força do nosso comércio. É fundamental seguirmos investindo no meu município e, para isso, seguimos trabalhando em parceria com a ACIPB e CDL”, declarou.
A iniciativa reforça a atuação do deputado junto ao setor produtivo de Pimenta Bueno, buscando promover eventos que movimentem o comércio e incentivem a geração de renda na região.
