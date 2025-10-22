Investimentos em Urupá: Alan Queiroz destina R$ 600 mil para recuperação de estradas vicinais no município

Publicada em 22/10/2025 às 08h30
Com o objetivo de melhorar a infraestrutura rural e facilitar o deslocamento de produtores e moradores, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 600 mil em emenda parlamentar para o município de Urupá.
Recuperação de estradas vicinais, fundamentais para o escoamento da produção agrícola e o desenvolvimento econômico da região (Foto: Assessoria Parlamentar)
O recurso atende a uma solicitação do ex-vereador Vanderlei Galdino e será aplicado na recuperação de estradas vicinais, fundamentais para o escoamento da produção agrícola e o desenvolvimento econômico da região.
O investimento representa um importante passo para o desenvolvimento de Urupá e para o fortalecimento da infraestrutura rural do município. As obras de recuperação das estradas vão facilitar o deslocamento de moradores, o transporte escolar e o acesso aos serviços públicos, além de garantir mais segurança e qualidade de vida às comunidades que vivem no campo.
O parlamentar destacou que investir em infraestrutura rural é investir diretamente na economia do estado. “Quando melhoramos a trafegabilidade no campo, garantimos mais segurança, produtividade e qualidade de vida para as famílias que vivem da agricultura. Nosso compromisso é continuar destinando recursos para obras que realmente fazem a diferença na vida das pessoas”, finalizou.
Com mais essa entrega, o deputado Alan Queiroz demonstra seu compromisso em levar desenvolvimento e infraestrutura a todas as regiões de Rondônia. O parlamentar tem trabalhado para garantir que os recursos públicos se transformem em obras e ações que atendam às reais necessidades da população, especialmente das comunidades do interior.
