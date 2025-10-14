Investimentos do deputado Ezequiel Neiva transformam realidade de produtores rurais em Vale do Anari

Publicada em 14/10/2025 às 13h30
O produtor rural Danilo Faria, morador da Linha C-66 e presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais da localidade (Apprul), celebrou as melhorias conquistadas na região graças aos investimentos realizados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB) em parceria com o vereador Romildo Lemos (UPB).
Produtor rural Danilo Faria celebrou as melhorias proporcionadas pelo mandato do deputado Ezequiel Neiva (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
As ações têm impactado positivamente a vida dos agricultores, com destaque para a substituição de pontes de madeira por tubos ármicos e a entrega de implementos agrícolas às associações. “O trabalho do Ezequiel Neiva foi muito importante para nós porque ele ajudou muito a nossa linha. Tínhamos várias pontes de madeira e muitos acidentes. Ele contribuiu com a instalação de tubos ármicos e isso ajudou demais”, relatou Danilo Faria.
Tubos metálicos foram instalados em toda região garantindo a trafegabilidade na região
A preocupação com a segurança e a trafegabilidade nas estradas era constante entre os moradores da região. De acordo com Danilo, a substituição das antigas pontes por estruturas modernas trouxe alívio à comunidade.
“Hoje, a prefeitura não precisa mais correr atrás de madeira para fazer bueiros. Foi um investimento muito bem feito pelo deputado. A população da Linha C-66 e de todo o município agradece, assim como o nosso prefeito Cleone. Sabemos o quanto era difícil transitar por aqui”, reforçou o produtor rural.
Danilo Faria também valorizou a chegada de equipamentos agrícolas para sua associação
Além das melhorias nas estradas, os produtores rurais também foram beneficiados com implementos agrícolas, como carretas basculantes, calcareadeiras e ensiladeiras. Esses equipamentos estão sendo utilizados pelas associações, otimizando a produção local e reduzindo a dependência do poder público para a realização de tarefas essenciais no campo.
“Como presidente de associação, encontrei no deputado Ezequiel Neiva um grande parceiro. Um dos deputados mais atuantes da nossa região. Sempre que precisávamos, era necessário buscar apoio na prefeitura. Hoje temos implementos próprios que facilitam nosso trabalho”, acrescentou Danilo Faria.
Segundo o deputado estadual Ezequiel Neiva, o foco de sua atuação tem sido garantir infraestrutura e apoio à produção rural, fundamentais para o fortalecimento da economia local.
“Buscamos contribuir com o trabalho desenvolvido pelos nossos produtores rurais, que são a base da nossa economia. Por isso, investimos pesado na aquisição de equipamentos agrícolas e na manutenção das estradas, para que nossos agricultores tenham plenas condições de trabalho”, destacou Ezequiel Neiva.
O parlamentar tem se destacado como um importante aliado da agricultura familiar em Rondônia. “As iniciativas em Vale do Anari integram um amplo conjunto de investimentos que estamos realizando em várias regiões do estado, com o propósito de fortalecer o setor produtivo, incentivar o desenvolvimento rural e garantir mais dignidade às famílias que vivem e trabalham no campo”, finalizou.
