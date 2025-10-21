ELEIÇÕES 2024

Interior: TRE de Rondônia mantém multa contra ex-prefeito por publicidade institucional em período eleitoral

Colegiado nega recurso e confirma sanção de R$ 5.320,50 com base no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/1997; ilícito é de natureza objetiva e independe da data da publicação