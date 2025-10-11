EDITORIAL

Hildon toca na ferida: herdeiros do método Múcio Athayde, “alienígenas” querem invadir as eleições em Rondônia

Ex-prefeito de Porto Velho, do PSDB, reage à movimentação de figuras como Michelle Bolsonaro e Cabo Daciolo, lembrando o caso histórico de Múcio Athayde e o recorrente uso de Rondônia como trampolim