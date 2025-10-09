Hildon Chaves comenta sobre possibilidade de Michelle Bolsonaro e Cabo Daciolo concorrerem por Rondônia: “Acreditam que nós somos bobos”

Publicada em 09/10/2025 às 14h12
Porto Velho, RO – O ex-prefeito da capital rondoniense, Hildon Chaves, do PSDB, comentou sobre a possibilidade de figuras nacionais como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-deputado do Rio de Janeiro, Cabo Daciolo - que concorreu à Presidência em 2018 -, concorrerem a cargos eletivos em Rondônia nas próximas eleições. Durante entrevista conduzida pelo jornalista Juan Pantoja, do site Eu Ideal, ele classificou a movimentação como um desrespeito ao eleitorado local e relembrou episódios antigos da política regional.
Ao ser questionado sobre a transferência do título eleitoral de Daciolo para o estado e as especulações sobre uma candidatura de Michelle Bolsonaro, Chaves reagiu de forma contundente: “Eu acho que isso é um acinte. Eu acho que essas pessoas acreditam que nós, rondonienses, somos bobos.”
O ex-prefeito reforçou sua crítica dizendo que Rondônia possui capacidade de eleger seus próprios representantes. “Que a gente não tem capacidade de eleger um deputado, um deputado federal, um deputado estadual, um senador, um governador? Pelo amor de Deus, eu acho isso aí…”, afirmou.
Chaves fez um paralelo histórico com o caso de Múcio Athayde, o "Homem do Chapéu", político que, segundo ele, se elegeu em Rondônia comprando votos e, posteriormente, deixou o estado. “Ele se elegeu aqui por Rondônia, comprando votos, e foi embora. Encontrou com um jornalista, como você, lá em Brasília, e aí o jornalista falou: ‘Deputado, o povo de Rondônia está sentindo sua falta’. Ele respondeu: ‘Ao povo de Rondônia eu nada devo. Os votos que lá obtive, paguei por todos’.”
O ex-prefeito utilizou o episódio para ilustrar sua visão sobre candidaturas externas. “Então o camarada vir lá do centro-sul, lá do centro-oeste, não sei de onde, pra vir pra cá, ser candidato em Rondônia e achar que aqui só tem índio... Que vergonha um negócio desse.”
Mesmo diante da possibilidade de impacto eleitoral dessas candidaturas, Chaves demonstrou despreocupação. “Que venha”, declarou, em tom desafiador.
Encerrando sua fala, Hildon Chaves reafirmou sua ligação com o estado, destacando o tempo de residência e o sentimento de pertencimento. “Eu, como morador de Rondônia há 32 anos, eu ficaria morto de vergonha. Eu acho que é uma vergonha pra Rondônia eleger um alienígena.”
