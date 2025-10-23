Hebe Camargo terá roupas e acessórios vendidos em brechó; preços vão de R$ 49 a R$ 4.000

Publicada em 23/10/2025 às 15h57
Fosse comandando seu programa nas noites de segunda-feira no SBT ou no dia a dia, Hebe Camargo (1929-2012) sempre dava um jeito de imprimir seu jeito esfuziante no figurino. O estilo da 'rainha da televisão brasileira' era digno de alguém que não gostava de passar despercebida.
Parte do guarda-roupas da apresentadora estará disponível para o público na unidade Jardins do brechó Peça Rara, em São Paulo. O único filho dela, Marcello Camargo Capuano, resolveu colocar à venda quase 500 itens que pertenceram à mãe. Os preços vão de R$ 49 a R$ 4.000.
Entre as peças, há roupas, calçados, bijuterias, cintos, jaquetas e bolsas. Segundo Marcello contou ao F5, ainda há muitas delas guardadas e sem uso. Por isso, ele considerou interessante compartilhar um pouco de Hebe com os fãs por meio dessas recordações.
"Ela adorava jeans com brilho para viajar ao exterior. Sempre usava algo chamativo, mesmo no cotidiano", comenta. A ideia é que as peças fiquem no brechó entre 30 e 90 dias, mas a expectativa é a de que todas elas sejam comercializadas já no primeiro mês.
Parte da renda será revertida a instituições de caridade. Marcello conta que Hebe tinha como hábito de separar peças que já não usava e fazer doações de tempos em tempos. "É importante que todos saibam que o legado da minha mãe não é só o que ela deixou gravado na TV, mas também a ideia de ajudar o próximo", afirma.
13 ANOS SEM HEBE
No último dia 29 de setembro, a morte de Hebe completou 13 anos. "O que me vem à mente era a alegria pela vida que ela tinha. Antes de partir ela disse: 'Quando eu morrer, não chorem por mim, tive uma vida maravilhosa'", relembra o filho.
Hoje com 60 anos, Marcello conta que datas que remetem à morte da mãe nunca são encaradas com tristeza. "A última coisa que ela queria é que se lembrassem dela com tristeza", diz.
Até por isso, ele já projeta algo grandioso para o centenário da apresentadora, em 2029. "Para os 100 anos, quero algo de destaque. Ainda vamos pensar, mas seria bárbaro ver minha mãe virar enredo de escolha de samba", sugere.
Atualmente, o filho de Hebe dá palestras sobre a história dela e apresenta o programa de entrevistas (inspirado na mãe) Café com Selinho no YouTube. Na opinião dele, Xuxa é a apresentadora viva que mais lembra Hebe, mas ele reforça que tanto a mãe quanto Silvio Santos e Chacrinha "são únicos e nunca haverá nada igual".
Questionado, ele conta o que mais sente falta no convívio com a mãe. "A gente era muito sonoro e eu já chegava em casa gritando 'mamãe'. E ela respondia aos berros também (risos). É uma coisa marcante essa efusividade", comenta.
