“Guerreiro”: Aos 90 anos, Renato Aragão impressiona fãs ao aparecer fazendo exercícios físicos

Publicada em 17/10/2025 às 15h49
Aos 90 anos recém-completados, o humorista Renato Aragão voltou a encantar o público com sua disposição e bom humor. Nesta sexta-feira (17), o eterno Didi Mocó compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece praticando exercícios físicos em casa.
Nas imagens, Renato surge de roupas de treino, fazendo flexões apoiado em uma mesa, enquanto uma mulher o acompanha e orienta os movimentos. A vitalidade do artista chamou atenção dos fãs, que encheram os comentários com mensagens de carinho, emojis de coração e aplausos.
O humorista, que participará da próxima edição do “Criança Esperança”, recebeu uma enxurrada de elogios. “Legal. Fitness!”, escreveu uma internauta. Outra brincou: “Tá muito melhor do que eu (risos), que Jesus abençoe sempre sua vida.”
Muitos seguidores também destacaram a importância da atividade física na terceira idade. “Depois dos 60, não podemos deixar de fazer exercícios. Claro que não é como antigamente”, comentou um fã. Outro foi direto: “Guerreiro.”
