Gislaine Lebrinha e Lebrão garantem R$ 200 mil para construção de calçadas em Seringueiras

Publicada em 16/10/2025 às 10h36
Em parceria com o ex-deputado federal Lebrão, a deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) garantiu R$ 200 mil para a construção de calçadas no bairro Cidade Alta, em Seringueiras. O recurso foi solicitado pela vereadora Juliane Crestani e já está disponível na conta da Prefeitura.
O investimento vai melhorar a mobilidade, oferecer segurança aos pedestres e facilitar o acesso aos serviços e comércios da região. O recurso representa um benefício direto para a comunidade, garantindo infraestrutura adequada e promovendo a qualidade de vida dos moradores.
A deputada Gislaine Lebrinha destacou a importância do projeto: “É gratificante ver a população de Seringueiras recebendo melhorias que impactam diretamente no dia a dia das pessoas. Essa obra vai oferecer mais segurança e conforto aos moradores do bairro Cidade Alta.”
O ex-deputado Lebrão também comentou sobre a parceria: “Investir em calçadas é investir na segurança e na qualidade de vida das pessoas. Fico feliz em contribuir para que esse recurso chegue à comunidade de forma rápida e efetiva.”
Segundo a deputada, iniciativas como esta reforçam o compromisso com o desenvolvimento de Seringueiras e o bem-estar da população, mostrando como a união de esforços entre parlamentares pode gerar benefícios concretos para a cidade.
