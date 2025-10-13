Fúria diz que trabalho do deputado Cirone Deiró está contribuindo com o crescimento de Cacoal

Publicada em 13/10/2025 às 11h26
O prefeito Adailton Fúria disse que o apoio do deputado Cirone Deiró tem sido decisivo na execução de grandes obras em Cacoal. Ele fez a declaração, nesta sexta-feira (10), durante a entrega de mais um veículo, para a Secretaria de Planejamento, adquirido com recursos assegurados pelo parlamentar. “Temos a construção da nova rodoviária, que será um marco deixado pelo Cirone em nossa cidade, a drenagem da Rua Uirapuru, que resolveu os problemas que vinham sendo enfrentados pelos moradores há tantos anos e várias outras obras espalhadas pela cidade”, disse Fúria.
De acordo com o prefeito, o apoio do deputado está contribuindo com o desenvolvimento do município. “O Cirone está nos ajudando muito, com a viabilização de recursos para grandes obras e com outras ações, como a aquisição desse veículo, que vai facilitar o trabalho da Secretaria de Planejamento”, disse.
O vice-prefeito Tony Pablo disse que Cirone Deiró sempre manteve o compromisso de ajudar Cacoal e que por isso merece reconhecimento. Ele também destacou a importância da união política existente no município.
O vereador Zivan Almeida, que solicitou os recursos, para a aquisição do veículo, disse que Cirone Deiró é um grande parceiro do município e está sempre disposto a ajudar. “Sou muito grato pelo apoio contínuo do deputado Cirone”, disse.
Cirone Deiró defendeu a união política em favor do município e elogiou o modelo de administração do prefeito. “O Fúria, com muita sabedoria, abriu as portas da Prefeitura e juntos estamos conseguindo desenvolver o trabalho que o município precisa”, disse. O deputado anunciou também a liberação de mais R$ 100 mil para a Secretaria de Planejamento investir na aquisição de móveis e equipamentos.
