“Foi uma grande injustiça”: Rodrigo Bocardi fala sobre demissão da Globo e confirma ação judicial contra a emissora

Publicada em 20/10/2025 às 10h14
O jornalista Rodrigo Bocardi classificou sua demissão da TV Globo como “uma grande injustiça”. Em entrevista ao Alpha Pod, apresentado por Celso Giunti na rádio Alpha FM, o ex-âncora do Bom Dia São Paulo quebrou o silêncio sobre o desligamento, ocorrido em janeiro deste ano, e rebateu as acusações que motivaram sua saída.
“Pegue as 2 mil, 3 mil edições que apresentei do jornal e veja um dia que eu deixei de falar de alguém que deveria ter falado”, afirmou Bocardi. “O jornal é ao vivo, dinâmico, e conta com uma equipe inteira. O que foi feito comigo foi uma grande injustiça”, disse o jornalista, que afirmou estar movendo uma ação judicial contra a emissora.
A Globo confirmou, em nota divulgada na época, que a demissão se deu por “descumprimento de normas éticas do Jornalismo da Globo”, sem detalhar o caso. Segundo a Folha de S.Paulo, a emissora descobriu que Bocardi oferecia consultoria e media training a empresas e políticos, cobrando cerca de R$ 55 mil por hora.
Após o desligamento, o comunicador usou as redes sociais para agradecer à emissora pelos 25 anos de trabalho. “Agradeço à TV Globo. Foi um quarto de século de aprendizado e oportunidade. Atuei sempre com os mesmos princípios, e é isso que me deixa com a consciência tranquila”, declarou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!