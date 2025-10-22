Filho de Safadão revela detalhes da cirurgia para remover tumor no cérebro

Publicada em 22/10/2025 às 15h31
Yhudy, de 14 anos, filho do cantor Wesley Safadão, 37, e da influenciadora Mileide Mihaile, 36, falou pela primeira vez sobre o diagnóstico e a cirurgia de emergência que fez para retirar um tumor no cérebro. O procedimento aconteceu no dia 19 de setembro, após o adolescente sentir desconfortos constantes na cabeça.
Durante participação no podcast “PodDelas”, exibido na última terça-feira (21) no YouTube, Yhudy contou que a dor durou cerca de três semanas. “Foi uma dor que não era de incômodo, era só quando tocava, encostava, aqui em cima da cabeça”, relatou.
Ele lembrou que descobriu o problema enquanto estava com o pai. Safadão percebeu um inchaço na cabeça do filho após cortar seu cabelo, o que gerou preocupação e levou o menino ao hospital. “Fiz um ultrassom e viram que tinha tipo um relevo. Fui direto para o hospital com minha mãe”, contou.
Mileide Mihaile também relatou a angústia durante os exames para confirmar o diagnóstico. “Esse foi o maior tempo que passei em toda a minha vida; aquelas horas esperando o resultado foram terríveis”, desabafou.
Yhudy é filho único de Mileide e o primogênito de Wesley Safadão, que também é pai de Ysis, de 9 anos, e Dom, de 6, de seu atual casamento com Thyane Dantas, 34.
