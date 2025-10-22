Ezequiel Neiva investe na agricultura familiar e infraestrutura rural em Vale do Anari

Publicada em 22/10/2025 às 08h30
O fortalecimento da agricultura familiar no município de Vale do Anari tem recebido um importante suporte graças às ações e investimentos do deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB). As iniciativas do parlamentar têm contribuído significativamente para a melhoria das condições de trabalho dos agricultores da Associação dos Produtores Rurais da Linha C-66 (Asprochaja), na Linha C-66. A ação atende pedido do vereador Romildo Lemos (UPB) em parceria com o prefeito Cleone Lima (MDB)
Produtor rural Edivaldo da Silva Rodrigues valorizou o trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
O presidente da Asprochaja, Edivaldo da Silva Rodrigues, destacou as recentes melhorias garantidas pelo deputado. “Ele disponibilizou uma carreta basculante e uma ensiladeira, que ajudaram bastante para fazermos a silagem para o gado. Agora, também destinou R$ 1 milhão para a recuperação das entradas em Vale do Anari. Isso é muito bom porque facilita o escoamento da nossa produção e melhora o acesso à cidade”, ressaltou.
Edivaldo valorizou o comprometimento de Ezequiel Neiva com a comunidade local. “Agradeço muito ao deputado porque ele está ajudando muito a nossa associação e a cidade com muitas emendas. Só temos a agradecer. Quando votamos em uma pessoa que trabalha para ajudar a gente, ficamos muito satisfeitos”, afirmou.
Ezequiel Neiva tem contribuído com a recuperação de estradas em Vale do Anari (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
O produtor ainda elogiou a abrangência do trabalho do parlamentar, que vai além de sua base eleitoral. “Fiquei surpreso com a forma como ele não adota apenas a sua região, mas todo o estado de Rondônia. Ele está sempre investindo e ajudando a população de Vale do Anari”, acrescentou.
Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, o compromisso com o homem do campo é uma prioridade. “Precisamos contribuir para garantir uma nova realidade ao homem do campo, por meio de investimentos que cheguem até ele. São implementos e equipamentos agrícolas destinados às associações, além da recuperação das estradas vicinais, fundamentais para o escoamento da produção”, destacou.
Ezequiel Neiva ressaltou a importância dos recursos destinados à região. “Esses investimentos têm sido fundamentais para que o município de Vale do Anari avance em direção a uma agricultura mais produtiva, além de promover uma infraestrutura rural adequada, que favorece o desenvolvimento econômico e social da comunidade”, concluiu.
Fotos: Thyago Lorentz
Comentários
Seja o primeiro a comentar!