Ezequiel Neiva destina recurso para melhorias na estrutura da Escola Infantil Criança Feliz em Machadinho do Oeste

Publicada em 13/10/2025 às 10h19
A Escola Municipal de Educação Infantil Criança Feliz foi uma das instituições beneficiadas com recursos destinados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (UBP). O investimento permitiu a aquisição de mobília nova, como armários, mesas e bebedouros, reforçando o compromisso com um ambiente mais confortável, organizado e acolhedor para alunos e profissionais da educação no município de Machadinho do Oeste.
A iniciativa tem como objetivo proporcionar melhorias significativas na infraestrutura das escolas municipais, contribuindo diretamente para o bem-estar dos estudantes e da equipe pedagógica. A ação parlamentar conta com o apoio dos vereadores João Carlos (PP) e Reginaldo Batista (MDB) e dos colaboradores Abrahãozinho e Celso Coelho.
A diretora da escola, Iraci Freire dos Santos, destacou o cumprimento do compromisso por parte do parlamentar. “Foi de suma importância, porque até então nenhum deputado havia cumprido o que prometeu. O Ezequiel Neiva veio, prometeu e cumpriu”, afirmou Iraci.
Iraci Freire dos Santos também ressaltou que o apoio do deputado tem se estendido para outras unidades educacionais do município. “É muito importante, principalmente para nós da educação, pois ele tem esse olhar diferenciado. Não é só no Criança Feliz, mas em várias escolas ele está contemplando com emendas. Isso é muito relevante para toda a comunidade de Machadinho do Oeste”, completou.
A secretária da escola, Margareth Soleto Nery, também comemorou a chegada dos novos equipamentos. Segundo ela, a mudança foi perceptível no dia a dia da instituição.
“A vinda desses móveis deu uma nova cara para a escola. Foi muito bom e muito vistoso. Vejo o deputado Ezequiel Neiva como alguém que realmente age. Ele não fica apenas nas palavras. Seu trabalho se concretiza, especialmente na área da educação”, declarou.
Em entrevista, o deputado Ezequiel Neiva reforçou que sua atuação parlamentar busca fortalecer a educação municipal como um todo, por meio de melhorias na estrutura física das escolas e no apoio ao processo de ensino-aprendizagem.
“Tivemos um olhar especial para a Escola Criança Feliz, assim como para outras unidades do município. Nosso objetivo é contribuir com a formação dos alunos e garantir uma estrutura digna aos profissionais da educação”, afirmou o parlamentar.
