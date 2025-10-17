“Eu não vou ter 18 anos pra sempre”, diz Ana Castela após críticas sobre novo visual

Publicada em 17/10/2025 às 10h34
A cantora Ana Castela, de 21 anos, respondeu a comentários nas redes sociais sobre mudanças em seu estilo e comportamento. A artista afirmou que está em processo de amadurecimento e pediu compreensão aos fãs.
A declaração veio após críticas de seguidores sobre suas roupas e aparência. “Eu amo vocês, mas sabem que eu não vou ter 18 anos pra sempre, né? Isso é normal! Todo ano vou ficar mais velha, ter outros pensamentos e amadurecer. Então, não joguem esse peso de que ‘não sou mais a mesma’ em mim!”, escreveu a cantora.
Nos últimos dias, Ana Castela tem sido destaque na mídia, principalmente depois de assumir o relacionamento com o cantor Zé Felipe, de 27 anos. O novo casal do sertanejo vem atraindo atenção tanto pela vida amorosa quanto pelas mudanças no visual da artista, que adotou um estilo mais moderno e ousado, sem perder a essência do gênero musical.
