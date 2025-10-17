“Eu dou mil reais se vocês não ficarem juntos”, brinca Tatá Werneck com Grazi e Murilo Benício

Publicada em 17/10/2025 às 10h19
A estreia do programa “Angélica ao Vivo”, transmitido na noite desta quinta-feira (16) pelo GNT, teve clima de humor e provocação. Entre os convidados do episódio de lançamento estavam Tatá Werneck, Grazi Massafera, Murilo Benício e o antropólogo Michel Alcoforado.
Durante o bate-papo, Tatá aproveitou para brincar com a sintonia entre Grazi e Murilo, que interpretam um casal na próxima novela das 21h, “Três Graças”. “Eu leio fofoca… dou mil reais para a Angélica se daqui a seis meses vocês não estiverem juntos”, disparou a apresentadora e humorista.
Surpresa, Grazi perguntou: “Nós?”, ao que Murilo respondeu em tom de brincadeira: “A gente já está junto. Viemos contar isso no seu programa”.
Na atração, Angélica também comentou que o ator está solteiro. Murilo viveu um relacionamento com a jornalista Cecilia Malan, em 2022, e tem um histórico de romances com colegas de trabalho.
Ao longo da carreira, o ator se relacionou com Alessandra Negrini, mãe de seu filho Antônio Benício, com Giovanna Antonelli, com quem teve Pietro, além de Guilhermina Guinle, Débora Falabella, Manuela Dias e Carolina Ferraz.
