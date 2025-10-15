“Estou tentando”: Carlinhos Maia revela recaídas e diz que ainda tem esperanças de reatar com Lucas Guimarães

Publicada em 15/10/2025 às 16h07
Carlinhos Maia voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (14) ao surgir ao lado do ex-marido, Lucas Guimarães, em novas imagens publicadas nas redes sociais. O reencontro aconteceu durante o trajeto de helicóptero para o casamento da cantora Mari Fernandez, no interior de São Paulo.
A aparição reacendeu rumores de uma possível reconciliação, e o humorista decidiu se pronunciar. Em entrevista ao portal LeoDias, Carlinhos admitiu que os dois já tiveram recaídas desde o fim do relacionamento e afirmou que ainda acredita em uma retomada. “Estou tentando”, declarou.
O casamento de Carlinhos e Lucas terminou em junho deste ano, após 15 anos juntos. Na época, o ex-casal publicou um comunicado conjunto explicando que a separação ocorreu de forma amigável e madura. “Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam”, dizia o texto.
Mesmo após o fim da união, os dois mantiveram uma relação de amizade e respeito. A convivência próxima permaneceu, apesar de Carlinhos ter admitido publicamente uma traição durante o relacionamento — episódio que teve ampla repercussão, mas que não abalou completamente os laços entre eles.
